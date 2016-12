foto Ap/Lapresse

23:58

- Sono oltre ltre 8.000 le persone, tra cui molte donne e bambini, uccise finora in Siria. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il qatariota Nassir Abdulaziz al-Nasser, in un intervento al Parlamento europeo di Strasburgo. Finora le stime Onu avevano indicato in oltre 7.500 il totale delle vittime della sanguinosa repressione della rivolta siriana da parte del regime di Bashar el Assad.