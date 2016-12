Belgio,bomba su moschea:muore l'imam

foto Afp

23:29

- Un uomo ha lanciato una bomba incendiaria contro una moschea sciita di Anderlecht, quartiere situato nell'Ovest della capitale belga Bruxelles. L'imam è morto per asfissia, intossicato dal fumo. Un'altra persona è rimasta ferita in modo non grave. Gran parte dell'edificio religioso è andata distrutta. La polizia ha riferito che "una persona sospetta è stata fermata sul posto".