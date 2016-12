foto Afp

18:38

- Gli Stati Uniti escludono che il militare autore della strage di 16 civili venga processato in Afghanistan, come chiesto dal parlamento locale. "Ci sono accordi con il governo di Kabul e per quel che riguarda il giudizio di soldati Usa attraverso i canali militari americani", ha spiegato un portavoce del Pentagono. Kabul aveva chiesto un giudizio "davanti al nostro popolo".