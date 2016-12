foto Reuters

18:17

- Sulla vicenda dell'uccisione in Nigeria dell'ingegnere Franco Lamolinara, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza) sottolinea la necessità di avere da parte del governo inglese più dettagli sul fallimentare blitz. Il Comitato, si legge in una nota, verificherà le attività degli 007 italiani in Nigeria e i rapporti con i servizi segreti dei Paesi alleati "per rendere maggiormente efficiente il sistema informativo italiano".