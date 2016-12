foto Reuters

15:52

- Non sono ancora rientrati nelle proprie case gli abitanti che vivono nelle vicinanze del covo dove erano tenuti in ostaggio Franco Lamolinara e Chris McManus, entrambi morti a Sokoto, nel nord della Nigeria, nel corso del blitz per la loro liberazione. Subito dopo l'inizio dell'operazione militare i residenti della zona erano infatti scappati per mettersi al riparo. Al termine della sparatoria, poi, l'intera area era stata transennata.