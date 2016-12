foto Afp

12:24

- Massima allerta nelle basi italiane della missione Isaf in Afghanistan, dopo la strage di civili ad opera di un militare Usa nella provincia di Kandahar. Al momento non ci sono conseguenze, dicono fonti del Comando regionale ovest, a guida italiana, ma si teme che, dopo le proteste per i Corani bruciati in una base americana, questo episodio possa turbare i rapporti con autorità e popolazioni locali.