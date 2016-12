foto Ap/Lapresse

- L'ex campione austriaco di motociclismo Alex Witting, di 49 anni, è morto in Austria dopo un grave incidente. L'uomo stava percorrendo con una moto la famosa pista di slittino di Igls, a Innsbruck, quando ha perso il controllo del mezzo. A quanto si apprende, Witting, in occasione della chiusura della stagione, aveva scommesso con alcuni amici di essere, percorrendo la pista in salita sulla sua moto, più veloce di un bob in discesa.