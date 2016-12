foto Ap/Lapresse

- Angela Merkel si è detta scettica sul ritiro delle truppe tedesche dall'Afghanistan entro il 2014. La situazione attuale non permette di dire che "possiamo ritirarci oggi. E non possiamo neanche dire che ci riusciremo entro il 2013-14", ha dichiarato la cancelliera tedesca, in visita a Masar-i-Sharif, citata dall'agenzia Dpa.