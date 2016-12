Bahla Ag Nouh, uno sceicco, è stato assassinato in un agguato lungo una strada secondaria che collega Taoudenni e Anefis, come scrive il sito del quotidiano algerino al Khabar. Nello stesso agguato sono rimaste uccise altre tre persone di cui al momento non si conosce l'identità. Secondo al Khabar dietro l'agguato ci sarebbe Al Qaeda.



Lo sceicco era un notabile delle tribù arabe Adjawad e dirigeva una moschea di un centro vicino alla città maliana di Anefis.



A sostenere che potrebbe esserci un collegamento fra la sua uccisione e il fallito raid in Nigeria, e forse anche con la mancata liberazione di Rossella Urru, sono fonti citate da al Khabar.



Lo sceicco viene infatti considerato uno dei negoziatori più importanti nelle trattative per la liberazione degli ostaggi rapiti nell'area del Sahel.