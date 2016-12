foto Ap/Lapresse Correlati Scontri in Siria, "stop alle violenze"

Obama: "Alla fine Assad cadrà"

Onu: "Torture-shock a Homs" 16:03 - I cadaveri di almeno 47 tra donne e bambini sono stati trovati a Homs, in Siria. Lo annunciano gli attivisti dell'opposizione, precisando che alcune delle vittime sono state sgozzate. L'agenzia di Stato Sana afferma che un certo numero di "civili sono stati sequestrati, uccisi e i corpi mutilati da gang terroriste". E l'Onu ammonisce: il governo sta facendo un uso sproporzionato della forza. - I cadaveri di almeno 47 tra donne e bambini sono stati trovati a Homs, in Siria. Lo annunciano gli attivisti dell'opposizione, precisando che alcune delle vittime sono state sgozzate. L'agenzia di Stato Sana afferma che un certo numero di "civili sono stati sequestrati, uccisi e i corpi mutilati da gang terroriste". E l'Onu ammonisce: il governo sta facendo un uso sproporzionato della forza.

"I cadaveri di almeno 26 bambini e 21 donne sono stati trovati nei quartieri di Karm al-Zeitoun e al-Adawiy‚ alcuni sgozzati, altri pugnalati dai 'chabbiha' (le milizie filo-regime)". Queste le parole di Hadi Abdallah, della Commissione generale della rivoluzione siriana, che ha anche diffuso un video a sostegno delle sue accuse.



Contestualmente, l'agenzia di Stato Sana denuncia che "gruppi di terroristi hanno sequestrato, ucciso, mutilato" un numero imprecisato di civili a Homs "per filmarli e mandarli in onda" sulle tv satellitari, in particolare Al Jazeera e Al Arabiya.



Famiglie in fuga da Homs

Centinaia di famiglie stanno fuggendo in queste ore da Homs, città della Siria martoriata dalle truppe del regime. L'osservatorio per i diritti umani ha lanciato l'allarme: "Civili scappano dopo la notizia dei cadaveri, di donne e bambini, ritrovati sgozzati in due quartieri della città".



Onu: uso sproporzionato della forza

Sulla situazione del Paese, sempre più drammatica, è tornato a intervenire il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon, dicendo che il governo di Damasco sta facendo un uso "sproporzionato" della forza in alcune città.



Hillary Clinton denuncia il cinismo di Assad

Il presidente siriano Bashar al Assad ha accolto "con cinismo" l'inviato dell'Onu e Lega Araba Kofi Annan mentre in diverse città del Paese "continuavano i massacri" da parte delle forze governative, come ha detto il segretario di Stato Usa Hillary Clinton parlando al Consiglio di sicurezza dell'Onu.



E il ministro degli Esteri russo Dimitri Lavrov ha affermato che Mosca non accetta che il Consglio di sicurezza dell'Onu venga manipolato sulla situazione in Siria, per la quale ha d'altro canto espresso grave preoccupazione.