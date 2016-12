foto Dal Web

21:10

- Oltre mille persone hanno partecipato, nella parrocchia di San Bernardo, a Gattinara, al rosario per Franco Lamolinara, l'ingegnere ucciso in Nigeria. In prima fila c'erano la vedova Anna, che dopo è tornata per qualche minuto accanto alla bara, nella camera ardente in municipio, i figli Nicole e Mattia, i fratelli. Molti sono rimasti in piedi e tanti non sono neppure riusciti ad entrare nella chiesa.