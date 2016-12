foto Ap/Lapresse

- A diverse ore dal massacro di sedici civili in Afghanistan spunta l'ipotesi che l'autore della carneficina non sia stato un solo soldato americano, come finora sostenuto da Washington, ma un gruppo di militari Usa "ubriachi", che avrebbero sparato all'impazzata "ridendo". A riferire la notizia sono alcuni funzionari anonimi del governo afghano e alcuni parenti e vicini delle vittime.