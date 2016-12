foto LaPresse

19:42

- L'ex ministro degli Esteri Ignazio La Russa interviene nella polemica Italia-Regno Unito sulla vicenda dell'ostaggio ucciso per dire che l'Italia non ha perso credibilità. "In tre mesi non si perde prestigio - spiega -. C'è stata scarsa capacità di comunicazione dei due governi forse perché i ministri erano in carica da poco" o perché il Regno Unito credeva di aver assolto l'obbligo di comunicazione. L'Italia, dice, di prestigio ne ha da vendere.