- Barack Obama interviene con durezza dopo la strage di civili in Afghanistan per mano di un marine Usa: "Questo incidente è tragico e scioccante - dice - e non rappresenta l'eccezionale carattere del nostro esercito e del rispetto che gli Usa hanno nei confronti del popolo afghano". Ora, ha continuato il presidente degli Stati Uniti, bisogna "accertare i fatti e assicurare, nel più breve tempo possibile, i responsabili alla giustizia".