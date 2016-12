Marò, Terzi: un errore entrare in acque indiane

foto LaPresse 19:22 - "In nessun caso la nave" italiana "doveva entrare in acque indiane". E' il ministro degli Esteri Giulio Terzi a lanciare questo messaggio sulla complessa vicenda dei due marò italiani fermati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori scambiandoli per pirati. La frase è stata postata su Twitter dallo stesso Terzi, che aggiunge: "Le polemiche sulle responsabilità le lascio ad altri. Io lavoro per riportarli a casa". - "In nessun caso la nave" italiana "doveva entrare in acque indiane". E' il ministro degli Esteri Giulio Terzi a lanciare questo messaggio sulla complessa vicenda dei due marò italiani fermati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori scambiandoli per pirati. La frase è stata postata su Twitter dallo stesso Terzi, che aggiunge: "Le polemiche sulle responsabilità le lascio ad altri. Io lavoro per riportarli a casa".

"L'Italia sia, e si mostri, vicino ai nostri marò - riprende il ministro, sempre via Twitter -. Avevano e hanno bisogno di noi". Queste parole sono la riposta di Terzi a un lungo articolo di Angelo Panebianco apparso sul "Corriere della Sera", intitolato "Tra riscatti e ipocrisie" e dedicato alle vicende del blitz britannico in Nigeria, costato la vita a Franco Lamolinara, e dei marò italiani detenuti in India.



Nel suo articolo Panebianco scrive che sul caso indiano ci sono stati diversi "errori" da parte del governo, primo fra tutti quello di "non aver chiarito subito al comandante della nave (e forse anche all'armatore) che le conseguenze per loro sarebbero state assai pesanti se la nave fosse entrata nelle acque territoriali dell'India, mettendo i nostri soldati alla mercè delle autorità locali".



Inoltre, Panebianco definisce "inutile" la visita di Terzi a Kochi, la località indiana in cui i due marò sono stati arrestati. Il ministro ribatte: "Panebianco sbaglia. Inutile la visita a Kochi? Al contrario".