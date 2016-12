foto Ap/Lapresse

17:15

- Almeno 34 persone sono rimaste uccise anche oggi negli scontri in Siria, in particolare nelle province di Idlib (nord-ovest), di Damasco e nella città di Hama, secondo quanto riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Si tratta di 15 civili, 14 militari e 5 ribelli, come dice l'Osservatorio, che riferisce anche di violenze nella provincia di Idlib, teatro di un'offensiva dell'esercito siriano, scattata tre giorni fa.