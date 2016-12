foto Ap/Lapresse

14:46

- L'inviato dell'Onu in Siria, Kofi Annan, si è detto ottimista dopo avere incontrato oggi a Damasco per la seconda volta in due giorni il presidente siriano Bashar Al Assad. Annan ha tuttavia affermato che sarà difficile raggiungere un accordo per arginare il bagno di sangue in Siria. L'ex segretario generale dell'Onu ha aggiunto di avere presentato "una serie di proposte concrete" in grado di avere "un impatto reale" sulla situazione.