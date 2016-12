foto Reuters

12:40

- La squadra di teste di cuoio britanniche del blitz fallito per liberare in Nigeria gli ostaggi Franco Lamolinara e Chris McManus era arrivata nel Paese già a metà febbraio. Lo rivela il Sunday Times, secondo il quale la squadra delle forze speciali sarebbe stata inviata come elemento di un'operazione più ampia, ma era pronta ad entrare in azione non appena si fosse appreso dove venivano tenuti gli ostaggi.