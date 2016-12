foto Afp 19:50 - Due attentati hanno colpito altrettante chiese cattoliche a Jos, nella Nigeria centro-settentrionale. Lo riferiscono fonti dell'Agenzia nazionale nigeriana per la gestione delle emergenze. La prima esplosione ha colpito una chiesa a Saint Sinba, dove secondo le testimonianze un'autobomba ha ucciso sei persone e provocato molti feriti. Il secondo attentato su St Finbar, nel sobborgo di Rayfield. La rappresaglia di alcuni giovani cristiani ha fatto dieci vittime. - Due attentati hanno colpito altrettante chiese cattoliche a Jos, nella Nigeria centro-settentrionale. Lo riferiscono fonti dell'Agenzia nazionale nigeriana per la gestione delle emergenze. La prima esplosione ha colpito una chiesa a Saint Sinba, dove secondo le testimonianze un'autobomba ha ucciso sei persone e provocato molti feriti. Il secondo attentato su St Finbar, nel sobborgo di Rayfield. La rappresaglia di alcuni giovani cristiani ha fatto dieci vittime.

Nel secondo attentato, quello contro Saint Finbar, l'auto guidata dall'attentatore è stata bloccata ed è esplosa prima di varcare l'ingresso del compound che ospita la chiesa. Da quanto riferito dalla polizia locale, dunque, è morto soltanto l'attentatore suicida, mentre tre persone hanno riportato ferite.



Dopo l'attentato a Saint Sinba, come racconta un cittadino italiano residente nella zona, una folla di giovani cristiani ha tentato di attaccare la comunità musulmana ritenuta responsabile o complice dell'attentato. La polizia è intervenuta ricorrendo all uso della forza. Negli scontri sono morte una decina di persone. Gli italiani residenti in questo momento a Jos sono cinque, stanno tutti bene e al sicuro.



Il presidente: basta violenze

Dura condanna del presidente della Nigeria, Goodluck Jonathan, all'ennesimo attacco contro la comunità cattolica di Jos. Il capo dello Stato, il primo di religione cattolica nella storia nigeriana, in un comunicato diffuso dal portavoce Reuben Abati, condanna qualunque tipo di "violenza ai danni di inermi cittadini" e rassicura "tutti i nigeriani e i Paesi amici" che il governo "sta facendo tutto il possibile per contrastare il terrorismo e ogni forma di violenza in atto nel Paese".