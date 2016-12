Fukushima, Greenpeace presenta un rapporto sul disastro nucleare

"Non è stato semplicemente un disastro naturale a causare il tragico incidente alla centrale di Fukushima Daiichi, piuttosto il fallimento del governo, delle agenzie di controllo e dell'industria nucleare giapponese". Questa la principale conclusione del rapporto sul disastro nucleare, un'analisi minuziosa che si scaglia in pesanti accuse contro il premier Kan.

"Si è trattato di un disastro causato dall'uomo, che potrebbe ripetersi in qualsiasi impianto nucleare del pianeta, mettendo a rischio milioni di persone, anche se tecnicamente l'evento è scaturito da un evento naturale, lo tsunami dell'undici marzo 2011, l'incidente è avvenuto solo perchè le autorità giapponesi hanno deciso di ignorare i rischi del nucleare a vantaggio degli interessi economici e a discapito della sicurezza". Queste le dichiarazioni di Jan Van de Putte, esperto di sicurezza nucleare di Greenpeace International.

Il documento non vuole solo portare alla luce gli errori dell'amministrazione giapponese, ma vuole soprattutto allertare tutti gli Stati e i milioni di persone che vivono continuamente esposte ai rischi del nucleare e dimostrare quanto sia insicuro il sistema qualora non si prendano seriamente in considerazione le problematiche derivanti da qualsiasi possibile incidente.

La colpa principale delle autorità giapponesi e degli operai della centrale sono state molteplici, ma la più grave è senz'altro l'aver agito senza tenere conto delle probabilità reali che potesse capitare un evento del genere in Giappone. Gli esperti ne erano a conoscenza, oltretutto il territorio è ad alto rischio sismico, ma non hanno mai istituito un protocollo generale che delineasse le procedure da seguire in questi casi. Rischi noti, ma minimizzati e ignorati.

"Il Giappone dovrebbe non riavviare i suoi impianti nucleari e favorire lo sviluppo di efficienza energetica e delle energie rinnovabili". Questa la richiesta finale del rapporto di Greenpeace al governo del Sol Levante, ma l'appello sembra rimarrà inascoltato, "il Giappone sta facendo di tutto per far ripartire i suoi impianti, come se il disastro di Fukushima non fosse mai avvenuto, e i cittadini presto dovranno pagare di nuovo i danni delle scelte del proprio governo".