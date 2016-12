Anna Lamolinara è rimasta soltanto pochi minuti vicino alla bara del marito Franco. Poi, con la Mercedes bianca che l'aveva portata in Comune, la vedova dell'ingegnere ha fatto ritorno a casa. "Il suo dolore è fortissimo - ha detto un amico che era con lei - è stata una roccia per 10 mesi, ma adesso fa molta fatica". Anna potrebbe fare ritorno alla camera ardente questa sera dopo le 22, dopo la chiusura per il pubblico.



"Ho sentito Franco al telefono fino a pochi giorni prima del rapimento - racconta Riccardo Mascarana, amico di famiglia da anni - mi aveva detto che stava per rientrare a casa. Nessuno, dico nessuno si sarebbe mai aspettato una fine del genere. Eravamo in qualche modo tranquilli, non ci era mai sembrato un rapimento così eclatante".



"In queste ore - aggiunge Mascarana - i sentimenti più forti sono una tristezza infinita, una grande rabbia e la speranza che questa famiglia venga aiutata. I Lamolinara non sono ricchi, né famosi, né impegnati in politica e avranno bisogno nei mesi prossimi di aiuto psicologico e anche economico".



"Mi auguro solo - conclude l'amico di famiglia - che lo Stato non li dimentichi. Sono contento che il premier Monti oggi venga qui, ma spero che questo interesse non finisca oggi, ma prosegua nel tempo".



Media Gb: "Rapitori in contatto con famiglia McManus"

In quello che sembrano essere stati negoziati per il rilascio di Franco Lamolinara e Chris McManus, il gruppo di estremisti islamici che li deteneva e chiedeva un riscatto per la loro liberazione ha parlato con la famiglia del britannico, senza però fare richieste specifiche, secondo un quotidiano britannico. L'Independent on Sunday scrive oggi che i rapitori hanno contattato direttamente la famiglia di McManus, telefonando ai suoi parenti a Oldham, nei pressi di Manchester. Secondo una fonte britannica tuttavia, non avrebbero fatto "richieste coerenti".



Monti a Gattinara dalla vedova dell'ingegnere

Mario Monti ha incontrato a Gattinara la vedova e i familiari di Franco Lamolinara nella loro casa ed è ripartito dopo essere rimasto per alcuni minuti nella camera ardente allestita nell'aula del Consiglio comunale. Quando la sua auto ha abbandonato il Comune si è sentito un applauso da parte di molti dei cittadini venuti per dare l'ultimo saluto all'ingegnere ucciso in Nigeria. Monti se n'è andato senza rilasciare dichiarazioni.