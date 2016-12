M.O., raid israeliano su Gaza: tre morti

foto Ap/Lapresse 11:11 - Nel terzo giorno di violenze fra Israele e Gaza, tre palestinesi sono stati uccisi nella Striscia dal fuoco israeliano e altri sei razzi Grad sono stati sparati in direzione delle città israeliane di Ashdod e Ashqelon. Da venerdì sono stati uccisi a Gaza 18 palestinesi mentre sul sud di Israele sono piovuti 120 razzi con una gittata di 40 chilometri. Cresce il timore che le milizie palestinesi usino ora anche a razzi con gittata di 60-70 chilometri. - Nel terzo giorno di violenze fra Israele e Gaza, tre palestinesi sono stati uccisi nella Striscia dal fuoco israeliano e altri sei razzi Grad sono stati sparati in direzione delle città israeliane di Ashdod e Ashqelon. Da venerdì sono stati uccisi a Gaza 18 palestinesi mentre sul sud di Israele sono piovuti 120 razzi con una gittata di 40 chilometri. Cresce il timore che le milizie palestinesi usino ora anche a razzi con gittata di 60-70 chilometri.

Sulla identità delle ultime vittime a Gaza giungono versioni diverse. Secondo Israele si tratta di "miliziani impegnati nel lancio di razzi", come gli altri 15 dei giorni passati. Ma da Gaza fonti mediche precisano che una delle vittime era un bambino di dodici anni.



La tornata di violenze è iniziata venerdì con la esecuzione mirata da parte di Israele del leader dei Comitati di resistenza popolare (Crp), Zuheir al-Kaisy. Secondo Israele, l'uomo era in procinto di lanciare un attacco terroristico dal Sinai verso il Neghev, a nord di Eilat.



Mentre Hamas ha assunto un atteggiamento attendista, la reazione armata alla sua uccisione è condotta dai Crp e dalla Jihad islamica, che hanno colpito con i loro razzi una vasta zona di Israele, compresa fra Beer Sheva e Ashdod.



Decine di razzi sono stati tuttavia intercettati alla periferia di quelle città dal sistema di difesa israeliano Iron Dome. Nelle retrovie israeliane si teme che i miliziani palestinesi possano sparare adesso missili di tipo Fajr, capaci di raggiungere da Gaza la periferia meridionale di Tel Aviv.



Secondo informazioni stampa, l'aviazione israeliana avrebbe già colpito oggi un deposito di Fajr. Nel sud di Israele resta elevato lo stato di allerta e 200mila studenti hanno avuto ordine di restare nelle proprie abitazioni.



Hamas, da parte sua, si è rivolta all'Egitto affinché faccia pressioni adeguate per fermare "l'aggressione israeliana". Espressioni di condanna ad Israele sono giunte nel frattempo anche dall'Anp di Abu Mazen.