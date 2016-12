foto Ansa

- Rick Santorum, con oltre il 51% dei voti, ha conquistato 33 dei 40 delegati in palio in Kansas. Mitt Romney, con uno striminzito 21%, ha incassato comunque i rimanenti 7 delegati. A questo punto, l'ex governatore del Massachusetts rimane in testa per la nomination repubblicana, con 445 delegati. Santorum rosicchia qualcosa, arrivando a 247.