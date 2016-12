foto LaPresse

23:22

- "Non siamo mai stati soli, non oggi e mai dal 12 maggio, da quel maledetto giorno in cui mio padre è stato rapito": lo ha detto Mattia Lamolinara, figlio di Franco, l'ingegnere ucciso in Nigeria, di ritorno a casa dopo essere stato a Roma per il rientro della salma del padre. Mattia ha voluto ringraziare le istituzioni "in particolar modo i funzionari dell'Unità di crisi. Incontrare questi uomini - ha concluso - è stato per me importante".