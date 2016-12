Skicross, morto il canadese Nick Zoricic

foto Da video Correlati Zoricic, morte in diretta video 15:49 - Il canadese Nick Zoricic morto durante una prova della Coppa del Mondo di Skicross in Svizzera, sulla pista di Grindelwald. L'atleta, 29 anni, è caduto dopo l'ultimo salto, finendo contro le barriere. Inutili i tentativi di rianimazione: il decesso è sopravvenuto a causa di un grave trauma cranico. - Il canadese Nick Zoricic morto durante una prova della Coppa del Mondo di Skicross in Svizzera, sulla pista di Grindelwald. L'atleta, 29 anni, è caduto dopo l'ultimo salto, finendo contro le barriere. Inutili i tentativi di rianimazione: il decesso è sopravvenuto a causa di un grave trauma cranico.

Zoricic aveva cominciato la sua carriera nello sci alpino, per poi "convertirsi" allo skicross. Aveva all'attivo due podi e un sesto posto nella classifica assoluta del 2011.

Cancellate sia la gara di oggi sia quella di domani previste nella località elvetica. La Federazione italiana sport invernali si associa alla Federazione internazionale nell'esprimere "il più profondo cordoglio alla famiglia di Nick Zoricic e alla nazionale canadese".



Lo skicross è una disciplina affine allo sci acrobatico, poco praticata in Italia, che consiste in un cross con acrobazie in cui varie atleti scendono insieme. A differenza del border cross, disciplina praticata come lo snowboard con una tavola, nelle gare di skicross vengono usati gli sci.