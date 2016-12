Caso Urru, liberato gendarme mauritano

foto Facebook 20:21 - Al Qaeda per il Maghreb islamico (Aqmi) ha liberato un gendarme mauritano preso in ostaggio il 20 dicembre 2011, dopo un attacco a una postazione nel Sud-Est del Paese. Lo aveva riferito una note ufficiale della gendarmeria. Ely Ould Moktar, questo il nome del militare, "è libero e in buona salute", si legge. L'uomo, secondo alcune fonti, era nelle mani degli stessi rapitori di Rossella Urru. - Al Qaeda per il Maghreb islamico (Aqmi) ha liberato un gendarme mauritano preso in ostaggio il 20 dicembre 2011, dopo un attacco a una postazione nel Sud-Est del Paese. Lo aveva riferito una note ufficiale della gendarmeria. Ely Ould Moktar, questo il nome del militare, "è libero e in buona salute", si legge. L'uomo, secondo alcune fonti, era nelle mani degli stessi rapitori di Rossella Urru.

Nessun segnale, nessuna indiscrezione invece per la cooperante italiana. Il silenzio avvolge la sorte della giovane sequestrata in ottobre nel sud dell'Algeria.



Non aiutano le notizie confuse di alcuni media mauritani che una settimana fa ne avevano annunciato la liberazione imminente. Lo ha puntualizzato il ministro degli Esteri Giulio Terzi, da Copenaghen, nel pieno delle polemiche politico-diplomatiche sull'uccisione in Nigeria di Franco Lamolinara. "Ho trovato estremamente spiacevole e negativo il rimbalzare immotivato delle notizie false" sul caso Urru, ha sottolineato il capo della diplomazia italiana, deplorando "la ridda di speculazioni e polemiche che ne è seguita".



"Speriamo che sia una buona notizia anche per Rossella", commenta Mario Sulis, zio della ragazza di Samugheo rapita 140 giorni fa. I genitori Graziano e Marisa continuano a mantenere la linea del silenzio adottata fin dal primo giorno del rapimento e soprattutto continuano a mantenere come proprio punto di riferimento l'Unità di crisi della Farnesina con la quale sono in continuo contatto. E dalla Farnesina, per quel poco o quasi nulla che trapela dall'abitazione di via Brigata Sassari alla periferia del paese, segnali e informazioni che possano indurre all'ottimismo pare proprio che non ne siano arrivati Ely Ould Moktar, il gendarme mauritano sequestrato il 20 dicembre nel sud est della Mauritania e solo qualche giorno fa considerato a rischio vita, è stato liberato, secondo le dichiarazioni di un portavoce di Aqmi all'Agenzia Nouakchott Info, grazie a uno scambio, avvenuto alla frontiera con il Mali, con un un maliano consegnato ai "nostri combattenti".



Di Rossella, invece, nulla. E niente neppure su Maria Sandra Mariani, la turista fiorentina di 53 anni rapita anch'essa, nel gennaio 2011, nel sud dell'Algeria. L'inviata del ministro degli Esteri per le emergenze umanitarie, Margherita Boniver, nei giorni scorsi in Mauritania, aveva assicurato che il "governo italiano" si impegna con ''tutti i canali a sua disposizione" a "far liberare sempre" i suoi cittadini presi in ostaggio. Ma non ha fatto cenno alle condizioni di salute delle due donne. In Sardegna, intanto, non si ferma la mobilitazione a favore della Urru.