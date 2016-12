foto Tgcom24

14:02

- E' atterrato a Ciampino l'Airbus dell'Aeronautica militare che ha trasferito in Italia la salma di Franco Lamolinara, l'ingegnere italiano ucciso in Nigeria nel corso del blitz per la sua liberazione. Ad accogliere la salma, sul piazzale di Ciampino, al fianco dei famigliari di Lamolinara, c'era il ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola.