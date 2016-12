Madeleine McCann, le autorità portoghesi riprendono in mano il caso

- Si riaccende la speranza sul caso della piccola Madeleine McCann, la bambina di quattro anni scomparsa nel 2007 in Portogallo. La polizia ha affidato ad una nuova squadra di detective il compito di riesaminare le migliaia di pagine dei fascicoli di indagine a caccia di nuovi indizzi. Una boccata di ossigeno per i genitori che non hanno mai smesso di credere di poter ritrovare in vita la loro figlia.

I coniugi McCann avevano ripetutamente chiesto alle autorità portoghesi di riprendere la ricerca di Maddie, scomparsa pochi giorni prima del suo quarto compleanno. Alla fine sono riusciti nel loro intento. La revisione del caso è stata effettuata dalla Sezione regionale della polizia giudiziaria di Oporto. La scomparsa era da tempo considerata un "cold case" dalle autorità locali e nel corso degli anni erano stati gli investigatori privati a mettersi sulle tracce della piccola.

Ora qualcosa si è mosso e i genitori si augurano che dietro alla decisione della polizia portoghese ci siano delle informazioni nuove e parlano di un segnale molto positivo. In realtà Kete e Gerry non hanno mai smesso di credere di trovare loro figlia viva e il nuovo esame della carte per loro è una vera boccata di ossigeno. Per il momento il caso non è stato riaperto ma la speranza è che gli investigatori siano stati allertati da informazioni capaci di instradarli lungo una pista precisa.

La piccola sparì da un appartamento in affitto mentre i suoi genitori cenavano con amici a pochi metri di distanza. Il Procuratore generale Jose Pinto Monteiro aveva deciso l'archiviazione del caso nel luglio 2008.