"Noi trattiamo come governo questi casi con profonda consapevolezza dei rischi che i connazionali corrono", afferma ancora il ministro, poco prima di lasciare Copenaghen.



"Colpiti da 3-4 colpi di arma da fuoco"

E' stato raggiunto da 3-4 colpi da arma da fuoco sparati alla testa, e a distanza ravvicinata, ma non a bruciapelo, Franco Lamolinara, l'ingegnere italiano morto durante un blitz in Nigeria. Lo ha accertato l'autopsia eseguita oggi dall'equipe del professor Giancarlo Arbarello, direttore dell'Istituto di medicina legale della Sapienza di Roma.



"Ostaggi uccisi nel gabinetto"

Sono stati uccisi in un bagno del compound di Sokoto in cui erano detenuti Franco Lamolinara e Chris McManus, proprio mentre era in corso il blitz delle teste di cuoio britanniche per liberarli. Lo testimonia al Guardian la moglie di una delle guardie rimaste uccise durante l'intervento.



Monti a Gattinara per rendere omaggio alla salma

Il presidente del consiglio Mario Monti farà visita domenica pomeriggio a Gattinara (Vercelli), dove renderà omaggio alla salma di Franco Lamolinara e incontrerà la famiglia dell'ingegnere ucciso in Nigeria. Lo si apprende dal Presidente della Provincia di Vercelli, Carlo Riva Vercellotti, presente in queste ore a Roma, dove ha accompagnato il figlio della vittima.



Matteo Lamolinara: "Mai lasciati soli da istituzioni"

"Non siamo mai stati soli, non oggi e mai dal 12 maggio, da quel maledetto giorno in cui mio padre è stato rapito": lo ha detto Mattia Lamolinara, figlio di Franco, l'ingegnere ucciso in Nigeria, di ritorno a casa dopo essere stato a Roma per il rientro della salma del padre. Mattia ha voluto ringraziare le istituzioni "in particolar modo i funzionari dell'Unità di crisi. Incontrare questi uomini - ha concluso - è stato per me importante".



Fini: "Evitare polemiche strumentali"

Anche il presidente della Camera, Gianfranco Fini, interviene in sintonia con il ministro Terzi. "Sarebbe davvero grave" se qualcuno dalle vicende indiane e nigeriane "traesse spunte per imbastire delle polemiche strumentali nei confronti del governo", dice da Verona a margine del congresso veneto del Fli.



Salma Lamolinara atterrata a Ciampino, lunedì i funerali

E' atterrato a Ciampino l'Airbus dell'Aeronautica militare che ha trasferito in Italia la salma di Franco Lamolinara, l'ingegnere italiano ucciso in Nigeria nel corso del blitz per la sua liberazione. Ad accogliere la salma, sul piazzale di Ciampino, al fianco dei famigliari di Lamolinara, c'era il ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola. I funerali di Lamolinara saranno celebrati lunedì 12 marzo, alle ore 15, a Gattinara, nella parrocchia di San Pietro. Per quella giornata nel Comune sarà proclamato il lutto cittadino.



Nigeria, sventato rapimento di un italiano

Nelle stesse ore in cui giovedì mattina Franco Lamolinara veniva ucciso nel blitz nel nord della Nigeria, un altro italiano è scampato a un rapimento nel sud del Paese. A darne notizia è la stampa locale. Il tentativo di sequestro è avvenuto ad Asaba, capoluogo dello stato federato del Delta del Niger e ha riguardato Renzo Galvagni un ingegnere di 65 anni, da lungo tempo impegnato in Nigeria per conto di una compagnia locale. L'uomo è stato bloccato mentre era alla guida di una Toyota da un commando armato che lo ha caricato su un altro veicolo. Poco dopo, però, la vettura è stata intercettata da una volante della polizia che era stata avvertita da alcuni testimoni. "Nell'operazione", ha spiegato ai media locali Charles Muka, portavoce della polizia del Delta del Niger, "siamo riusciti ad arrestare un solo rapitore che ha confessato di aver agito con altri complici". I rapimenti a scopo di estorsione sono frequenti nella zona del delta del Niger, al contrario del Nord del Paese.