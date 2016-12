foto Ap/Lapresse

- Ingenti forze di polizia sono state dispiegate a Mosca in vista di una manifestazione contro presunti brogli alle elezioni presidenziali vinte domenica da Vladimir Putin. Gli agenti hanno eretto transenne e sistemato metal detector attorno all'area del Cremlino dove è prevista la contestazione, per la quale sono attese almeno 50mila persone. Autobus e mezzi della polizia anti sommossa sono stati dislocati in tutta la zona.