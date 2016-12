foto Reuters Correlati Napolitano: "Londra deve chiarire" 10:23 - Nuovi dettagli sul blitz in Nigeria costato la vita a Lamolinara: secondo il "Daily Telegraph" Cameron ha ordinato il raid perché i sequestratori stavano per uccidere gli ostaggi e gettarli nel deserto. I rapitori temevano che un blitz fosse imminente dopo che Abu Muhammad, uno dei loro capi, era scomparso. Secondo una testimone oculare inoltre Chris McManus e Franco Lamolinara sono stati sospinti nel bagno del compound e uccisi a bruciapelo. - Nuovi dettagli sul blitz in Nigeria costato la vita a Lamolinara: secondo il "Daily Telegraph" Cameron ha ordinato il raid perché i sequestratori stavano per uccidere gli ostaggi e gettarli nel deserto. I rapitori temevano che un blitz fosse imminente dopo che Abu Muhammad, uno dei loro capi, era scomparso. Secondo una testimone oculare inoltre Chris McManus e Franco Lamolinara sono stati sospinti nel bagno del compound e uccisi a bruciapelo.

Il riscatto

Prima di arrivare al blitz, secondo quanto rivelato da una fonte di Al Qaeda nel Maghreb islamico e del gruppo locale Boko Haram, che ha rapito i due, all'agenzia di stampa mauritana "Ani", era in corso una trattativa che avrebbe portato al pagamento di parte del riscatto chiesto dai sequestratori.



La fonte racconta quelli che sarebbero i particolari di questa vicenda parlando della trattativa che a suo dire era quasi arrivata al termine, prima dell'intervento delle teste di cuoio nigeriane coadiuvate dall'intelligence britannica. Innanzitutto chiarisce l'identità del gruppo responsabile del sequestro del nostro connazionale, sostenendo che "i rapitori dei due ostaggi europei erano guidati dal nigerino Khalid al-Barnawi. Si tratta di uno dei primi nigeriani ad essere entrato nel Gruppo salafita per la predicazione ed il combattimento (Gspc) prima che diventasse al-Qaeda nel Maghreb islamico. E' stato sempre attivo all'interno delle brigate del Sahara guidate dall'algerino Mokhtar Ben Mokhtar, noto anche come Khaled Aboul Abbas o come Belour. Ha partecipato a diverse azioni jihadiste nel deserto tra cui l'attacco condotto contro la base militare di Mughatti, nel nord della Mauritania, del 2005, nel quale sono morti 17 soldati. E' quindi in contatto con le cellule di Al Qaeda presenti nel nord del Mali".



Chiesti 5 milioni di euro

Secondo la fonte, "erano state avviate trattative per arrivare alla liberazione dei due ostaggi. I rapitori hanno anche telefonato ai familiari dell'ostaggio britannico che vivono a Manchester, in Gran Bretagna, ai quali hanno chiesto il pagamento di un riscatto pari a 5 milioni di euro e la liberazione di alcuni detenuti, prima che gli italiani entrassero nella faccenda".



In base a questa versione dei fatti, solo a questo punto sarebbe iniziata una trattativa "grazie alla mediazione dell'uomo d'affari ed oppositore mauritano Mustafa Ould Imam Chafi, mentre i britannici hanno delegato un altro mediatore ed alcuni capi di Al Qaeda nel Maghreb islamico hanno condotto la trattativa con questi due". Quello di Chafi è un nome noto: si tratta di un uomo d'affari famoso nella regione per essere stato il consigliere speciale del presidente del Burkina Faso, Blaise Compaorè. In passato è stato negoziatore con Al Qaeda per la liberazione degli ostaggi spagnoli rapiti in Mauritania il 28 novembre del 2010 e per la liberazione dell'italiano Sergio Cicala e della moglie Philmene Kaborè, originaria proprio del Burkina Faso.



"Britannici più intransigenti"

Sul suo capo pende da alcuni mesi un mandato di cattura spiccato da Nouakchott per i suoi rapporti con i terroristi. La fonte sostiene inoltre che "i britannici fossero più intransigenti degli italiani nella trattativa e che i rapitori siano stati disponibili rinnovando più volte l'ultimatum. I familiari degli ostaggi hanno poi chiesto una prova dell'esistenza in vita dei due uomini attraverso l'invio di due domande". La prima domanda era indirizzata all'ostaggio britannico ed era: "Dove hai trascorso la luna di miele con tua moglie?". La seconda domanda era indirizzata all'ostaggio italiano ed è stata: "Dove hai conosciuto tua moglie?".



"Dopo un po' di tempo - racconta ancora - sono arrivate le risposte tramite i sequestratori. Alla prima domanda il britannico ha risposto che la luna di miele l'hanno trascorsa a Manchester dove vive la sua famiglia, mentre l'italiano ha risposto di aver conosciuto la moglie a Roma. In questo modo le loro famiglie hanno appurato che erano ancora vivi e le trattative sono andate avanti".



Sempre la fonte di Al Qaeda racconta che "durante la trattativa i rapitori hanno dimostrato grossa elasticità nel tempo facendo molte concessioni a causa del lungo periodo di detenzione dei due. Hanno infatti rinunciato alla richiesta di rilascio di alcuni detenuti chiedendo soltanto il pagamento di un riscatto. I mediatori hanno raccontato che la faccenda del pagamento del riscatto riguardava i familiari dei due ostaggi e non i loro governi. Dopo una lunga trattativa si era arrivati ad un accordo per il pagamento di un riscatto di un milione e 200mila euro".



Trattativa quasi al termine

Il racconto arriva quindi a "pochi giorni fa quando i rapitori hanno effettivamente avuto parte di questi soldi. Era prevista quindi la consegna in questi giorni del resto della cifra e successivamente i due ostaggi sarebbero stati consegnati ai mediatori. Ma i servizi segreti britannici e nigeriani hanno approfittato dell'occasione della trattativa per seguire i rapitori e individuare il luogo della detenzione e ci sono riusciti. E' stato così che un commando nigeriano aiutato da esperti britannici ha assaltato il luogo di detenzione dei due ostaggi. E' così arrivata velocemente la risposta dei rapitori che hanno ucciso i due ostaggi prima di combattere con gli assalitori".