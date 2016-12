foto Da video Correlati Guarda il filmato "Kony 2012" 08:07 - Una denuncia lunga 30 minuti ma vista svariate decine di milioni di volte. E’ con Internet che la ong Usa, "Invisible Children” cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’Uganda dove da 20 anni i miliziani dell' "Esercito di Resistenza del Signore" compiono ogni genere di atrocità, trasformando i bambini in soldati e le bambine in schiave sessuali. Il leader, Joseph Kony, dal 2005 è ricercato dalla (Cpi) per crimini contro l'umanità. - Una denuncia lunga 30 minuti ma vista svariate decine di milioni di volte. E’ con Internet che la ong Usa, "Invisible Children” cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’Uganda dove da 20 anni i miliziani dell' "Esercito di Resistenza del Signore" compiono ogni genere di atrocità, trasformando i bambini in soldati e le bambine in schiave sessuali. Il leader, Joseph Kony, dal 2005 è ricercato dalla (Cpi) per crimini contro l'umanità.

Il tutto nell’indifferenza del mondo



Il film “Kony 2012”

La ong ha messo in Rete un film di 30 minuti per sensibilizzare il mondo sulla schiavizzazione dei bambini da parte delle milizie dell'Lra, un film visto 20 milioni di volte su YouTube, che ha suscitato molte critiche, specie nel mondo dei blog, per la sua presunta inutilità. Ma per il procuratore capo della Cpi, Luis Moreno Ocampo "Kony 2012", secondo il magistrato argentino, invece ha "mobilitato il mondo".



Gli attori del film, dice Ocampo, "sono solo ragazzini della California che potrebbero fare il surf ma non lo fanno. Stanno invece dando voce a persone di cui prima nessuno sapeva e a nessuno importava e per questo sono loro grato". Parlando dall'Aja, sede della Corte penale internazionale, Ocampo spiega, in difesa del film, che "il mondo reagisce giustamente quando Adolf Hitler o Gheddafi commettono crimini, ma nessuno sapeva di Joseph Kony perché lui non uccide le persone a Parigi, a Londra, in Germania o a New York...Ma a Invisible Children la faccenda sta a cuore e ora hanno mobilitato il mondo".



Chi è Kony

Ex chierichetto, 50 anni circa, Joseph Kony, poligamo (si ritiene abbia avuto almeno 60 mogli) oggi ricercato numero due della Cpi (dopo il presidente sudanese, Omar Al Beshir) . Dopo varie “vicissitudini militari” Kony ha fondato il suo movimento di fanatici cristiani, l'Lra, che oggi opera fra Uganda, Congo, Repubblica Centrafricana e Sud Sudan e compie ogni genere di efferatezza nei villaggi che "visita".



Nel 2006 Kony concesse una rara intervista televisiva da un nascondiglio in piena giungla nel nord della Repubblica democratica del Congo. Circondato da centinaia di suoi miliziani pesantemente armati, Kony disse di non essere quel mostro che i media gli dipingevano addosso: "Lasciatevi dire cosa è successo in Uganda. (Il presidente) Musuveni andava nei villaggi, tagliava via nasi e orecchie alla gente, dicendo che era opera dell'Lra. Io non posso recidere l'orecchio di un mio fratello, non posso cavare l'occhio di un fratello".