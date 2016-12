foto Ap/Lapresse

- La sanguinosa repressione del regime siriano non fa sconti neanche alla vigilia della visita a Damasco dell'inviato dell'Onu, Kofi Annan. Secondo gli attivisti nelle ultime 24 ore si sono contati 82 morti in tutto il Paese, tra cui dieci minori. Il portavoce del dipartimento di Stato americano, Victoria Nuland, intanto, è tornato a parlare di Damasco: "Il regime di Assad - ha detto - gestisce la Siria come una famiglia mafiosa".