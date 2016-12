foto LaPresse

- Il ministro degli Esteri britannico, William Hague, e il titolare della Farnesina, Giulio Terzi, hanno "concordato di condividere tutte le informazioni per facilitare la ricostruzione e la comprensione" di quanto successo nel blitz in Nigeria costato la vita ai due ostaggi, un britannico e l'italiano Franco Lamolinara. "Italia e Gran Bretagna - si legge in una nota congiunta - continueranno a lavorare insieme".