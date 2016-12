foto Tgcom24

- Il gruppo di matrice islamica Boko Haram nega qualsiasi coinvolgimento nel sequestro dei due ostaggi occidentali uccisi ieri in un fallito blitz per liberarli in Nigeria. La precisazione è stata comunicata alla Bbc da un portavoce della frangia. Ieri, il presidente Goodluck Jonathan aveva detto che i rapiti erano nelle mani dell'organizzazione estremista.