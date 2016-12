foto Ansa

13:16

- Chris McManus e Franco Lamolinara, i due ostaggi uccisi durante il blitz delle forze speciali britanniche in Nigeria, "non sono rimasti vittime di fuoco incrociato". Lo sostiene il portavoce del governo di Londra, che in merito alle proteste italiane sottolinea: "La nostra priorità era quella di rispondere alla situazione sul terreno".