12:57

- L'Italia è stata informata "ad operazione avviata" del blitz per la liberazione degli ostaggi in Nigeria. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, William Hague. Il ministro parlerà oggi con il collega italiano, Giulio Terzi, dell'operazione non riuscita delle teste di cuoio britanniche che ha portato all'uccisione dell'italiano Franco Lamolinara, da maggio nelle mani dei terroristi islamici.