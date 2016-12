foto Tgcom24

- Per il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, "il comportamento del governo inglese è inspiegabile per non aver consultato e informato l'Italia" in merito al blitz che ha portato alla morte di Franco Lamolinara in Nigeria. Secondo il capo dello Stato "è necessario un chiarimento sul piano politico e diplomatico". Della vicenda, Napolitano è stato informato della vicenda direttamente dal premier Mario Monti.