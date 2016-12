foto Da video

- Franco Lamolinara e Chris McManus sono stati uccisi dai rapitori "con un colpo ravvicinato alla testa" una volta cominciato il raid. Lo scrive oggi il Daily Telegraph: "Sono stati uccisi prima ancora che le Sbs entrassero nel compound". E scoppia la polemica tra Londra e Roma. "L'Italia era stata allertata sulla possibilità di un blitz in Nigeria per liberare i due ostaggi e non si era opposta", dicono fonti diplomatiche Gb.