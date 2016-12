foto Dal Web Correlati Tragico blitz, morti due ostaggi

23:14 - Tensione tra Roma e Londra dopo il blitz in Nigeria costato la vita a Franco Lamolinara e Cristopher McManus. "Il comportamento del governo inglese è inspiegabile", ha detto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, chiedendo un "chiarimento politico-diplomatico". Più cauto il premier Monti che preferisce evitare "strappi" con Londra. Forti polemiche anche sull'azione del ministro Terzi. Maroni: "Si dimetta". - Tensione tra Roma e Londra dopo il blitz in Nigeria costato la vita a Franco Lamolinara e Cristopher McManus. "Il comportamento del governo inglese è inspiegabile", ha detto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, chiedendo un "chiarimento politico-diplomatico". Più cauto il premier Monti che preferisce evitare "strappi" con Londra. Forti polemiche anche sull'azione del ministro Terzi. Maroni: "Si dimetta".

La vicenda, intanto, non è stata ricostruita con chiarezza. In attesa che i due cadaveri vengano recuperati, rimpatriati e sottoposti ad autopsia, si tinge di giallo la dinamica del fallito blitz per liberarli a Sokoto, nel nordovest della Nigeria, con la setta islamica Boko Haram che in serata ha smentito ogni coinvolgimento nel sequestro.



Contrastanti le versioni sulla morte dei due ostaggi. Fonti della sicurezza nigeriana hanno rivelato che sarebbero stati uccisi nel fuoco incrociato durante il blitz per liberarli. Successivamente altre fonti, citate dal Daily Telegraph, hanno offerto la versione opposta: Lamolinara e McManus sono stati uccisi "con un colpo ravvicinato alla testa", e "sono stati uccisi prima ancora che le Sbs (gli incursori britannici, ndr) entrassero nel compound". Il portavoce di Downing Street ha seccamente smentito che i due ostaggi siano stati uccisi da fuoco amico.



Uno dei nodi cruciali, resta la decisione inglese, secondo quanto riportato dal governo, di non avvertire l'Italia prima del via del blitz. Londra, tuttavia, ha smentito Roma dicendo di aver "mantenuto un regolare contatto con le autorità italiane durante il caso". Un portavoce di Downing Street ha precisato che il nostro Paese era stato allertato sulla possibilità di un blitz in Nigeria e non si era opposto. Le proteste del governo italiano sarebbero quindi "in malafede".



Il mancato coinvolgimento di Roma ha scatenato una dura reazione dal mondo politico. A finire nel mirino delle critiche è stato il ministro degli Esteri Giulio Terzi. Il Popolo della Libertà infatti parla di "brutta pagina per l'Italia", il Carroccio va oltre. A scagliarsi contro la Farnesina è Roberto Maroni: "Il governo si fa prendere per il culo - attacca l'ex ministro - Terzi si deve dimettere". Pronta la replica del diretto interessato che abbandonando i toni diplomatici invita Maroni ad "occuparsi della Lega e di quello che sta avvenendo a Milano".



In mattinata a Palazzo Chigi si è riunito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocato dal presidente del Consiglio. Su proposta del premier, visti i rischi cui sono esposti nostri connazionali in alcune specifiche situazioni internazionali (oltre alla Nigeria si pensi ai marò trattenuti in India), si è deciso che il Comitato rimarrà attivato in permanenza per intensificare il controllo delle singole situazioni e la condivisione delle linee di azione.