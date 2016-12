Marò, oggi giornata decisiva per la perizia balistica e la giurisdizione sul caso

foto Ap/Lapresse 10:37 - Giornata cruciale nella vicenda dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Oggi a Kerala sono attesi due appuntamenti presso l'Alta Corte di Kochi e nell'istituto della polizia scientifica di Trivandrum. A Kochi si terrà la terza udienza sulla giurisdizione del caso, mentre a Trivandrum si concluderanno le perizie sulle armi trovate a bordo della Enrica Lexie. La settimana prossima arriveranno decisioni importanti. - Giornata cruciale nella vicenda dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Oggi a Kerala sono attesi due appuntamenti presso l'Alta Corte di Kochi e nell'istituto della polizia scientifica di Trivandrum. A Kochi si terrà la terza udienza sulla giurisdizione del caso, mentre a Trivandrum si concluderanno le perizie sulle armi trovate a bordo della Enrica Lexie. La settimana prossima arriveranno decisioni importanti.

La delegazione italiana, di cui fanno parte due membri dell'avvocatura dello Stato, Carlo Sica e Giacomo Aiello, è giunta a Kochi, dove presso l'Alta Corte si tiene oggi la terza udienza riguardante la giurisdizione del processo per i due marò arresati il 19 febbraio. Dopo l'illustrazione delle argomentazioni italiane miranti a rivendicare lo svolgimento del processo in Italia, oggi il procuratore dello Stato del Kerala presenterà le sue controdeduzioni.



Si ritiene che al termine dell'udienza il giudice P.S. Gopinathan fissera' la data in cui rendera' nota la sua sentenza, comunque non prima di una settimana. Intanto a Trivandrum si svolge l'ultima gionata sulle perioze delle armi sequestrate a bordo della Enrica Lexie, a cui partecipano come 'spettatori silenziosi' due esperti italiani Paolo Fratini e Luca.



La conclusione è attesa nel pomeriggio italiano,quindi la polizia scientifica del Kerala preparera' il referto, previsto anche questo per la seconda parte della prossima settimana, che dovrà indicare le responsabilita' nella morte dei due pescatori indiani.