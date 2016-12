foto Dal Web

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha convocato per questa mattina alle ore 9 il Cisr, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. In agenda ovviamente il caso Nigeria, con la tragica e morte dell'ostaggio italiano Franco Lamolinara, rimasto ucciso durante un blitz condotto in Nigeria da un commando delle unità speciali dell'esercito Gb, nel tentativo di liberarlo dal gruppo islamico che lo aveva rapito a maggio.