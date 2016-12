foto Ansa

- Secondo fonti della sicurezza nigeriana, Chris McManus e Franco Lamolinara sarebbero morti nel fuoco incrociato durante il blitz per liberarli. Questa ricostruzione aprirebbe la possibilità, secondo quanto scrive il Daily Telegraph, che i due ostaggi siano stati uccisi dai loro soccorritori, e non dai rapitori, come affermato dal premier britannico David Cameron, in base alle prime ricostruzioni.