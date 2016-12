foto Tgcom24

22:35

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha convocato domani mattina per le 9 il Cisr, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. In agenda il caso Nigeria, dove è stato ucciso l'italiano Franco Lamolinara, colpito a morte durante un'operazione delle forze speciali nigeriane e inglesi. Londra ha avvertito il governo italiano soltanto a blitz in corso.