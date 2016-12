foto LaPresse

21:51

- Il presidente del Copasir, l'organo di controllo sui servizi segreti italiani, Massimo D'Alema, chiede che le autorità britanniche forniscano chiarimenti sul blitz in Nigeria che ha portato all'uccisione di Franco Lamolinara e Chris McManus. L'Italia non è stata infatti informata dell'operazione se non ad azione già avviata: "Ci adopereremo per fare piena luce", ha detto D'Alema.