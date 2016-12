L’arrivo a San Pietroburgo e la preoccupazione della moglie

Clementi, romano classe ’65, si trovava a San Pietroburgo con la moglie e le due figlie di due anni e di sette mesi, e domenica scorsa è sceso in piazza Isaakievskij nel centro di San Pietroburgo con l'associazione ‘Memorial’ che raccoglie testimonianze di dissenso politico e che sta protestando contro i presunti brogli elettorali. Nel tardo pomeriggio è arrivata una telefonata alla moglie, che si è subito preoccupata per le sorti del marito. "Marco - ha raccontato Manuela Galbiati - faceva foto durante la manifestazione e la Polizia lo ha portato via. E' stato messo su un autobus con altre persone".



Il racconto del protagonista

Ma il peggio è passato in un lampo. E’ lo stesso Clementi a descrivere tramite il web cosa gli è successo in Russia, non prima di rivolgere un pensiero a chi è stato in ansia per lui: “Ringrazio le compagne e i compagni che mi hanno mostrato la loro solidarietà”. Ed ecco il racconto della sua esperienza:“Nella celere che mi ha portato al commissariato saremmo stati una trentina. Molti i giovanissimi. Al commissariato è seguita la procedura standard: identificazione, protocollo, rilascio. Io sono stato rilasciato senza la firma di alcun protocollo, che invece normalmente prevede i capi d’imputazione di manifestazione non autorizzata, vandalismo, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio. Si intimidisce così il manifestante per non farlo tornare in piazza il giorno dopo. Per quanto mi riguarda dopo due ore mi hanno fatto uscire, parlando di errore”.



Clementi è rimasto sorpreso dal comportamento dei russi: “La polizia aveva da tempo circondato e chiuso le vie d'uscita. Non usa lacrimogeni e non hanno maschere antigas come si fa altrove. In Italia e in Grecia invece il grado di violenza è altissimo, cioè lo scontro è fisico, i gas vengono sparati dentro i treni, le teste rotte dai manganelli. Gli Omon, questo l'acronimo del gruppo antisommossa, usano invece una tattica che non mi aspettavo. Caricano uniti, chiudono in un angolo i manifestanti e portano via quelli che riescono a intrappolare. Ci saranno state diecimila persone in piazza, con centinaia di arresti”.