foto Ap/Lapresse Correlati Siria,Obama: alla fine Assad cadrà 17:01 - Nemmeno 24 ore dopo la visita-lampo a Homs, in Siria, della responsabile dell'Onu per gli Affari Umanitari, Valerie Amos, 44 civili sono stati giustiziati dalle forze di sicurezza del regime. A denunciarlo fonti del principale gruppo di opposizione di Assad, secondo cui le vittime sono quasi tutte parenti di attivisti della dissidenza e sono state uccise perché si erano rifiutate di apparire in tv per fornire false testimonianze.

Oltre ai 44 uccisi in vari quartieri di Homs, terza città siriana teatro da settimane di una violenta repressione militare, si contano tre vittime a Dayr az Zor nell'est, due rispettivamente a Idlib nel nord e Daraya (sobborgo di Damasco), una vittima a Daraa nel sud e un'altra a Hama al centro.



La Cina chiede lo stop alla violenza

L'inviato cinese in Siria, Li Huaxin, ha rinnovato l'appello al governo siriano di Bashar al-Assad a porre fine "immediatamente" alle violenze e ha invitato Damasco a collaborare con le Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce Rossa per l'invio di aiuti nelle zone devastante dai combattimenti. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Liu Weimin, parlando con i giornalisti della missione in Siria dell'inviato di Pechino.



Durante i colloqui degli ultimi giorni a Damasco, Li ha anche confermato la disponibilita' della Repubblica Popolare per una mediazione tra il governo siriano e le opposizioni con l'aiuto di Onu e Lega Araba. La road map cinese in sei punti per la soluzione della crisi siriana chiede tra l'altro lo stop immediato delle violenze e l'avvio di un dialogo, senza precondizioni, tra governo e opposizioni.