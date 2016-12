foto Ap/Lapresse

- Le autorità tunisine continuano le pressione sull'Arabia Saudita affinché consegni l'ex presidente Zine el-Abdine Ben Ali perché possa essere processato in patria. Tuttavia Tunisi è consapevole che difficilmente riuscirà ad averlo. "Noi non vogliamo avere problemi con l'Arabia Saudita su tale questione - ha spiegato il capo dello Stato, Moncef Marzouki, in quanto abbiamo anche legami sociali ed economici bilaterali"