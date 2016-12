foto Ap/Lapresse

- "Intraprendere azioni unilaterali in Siria sarebbe un errore per l'esercito americano, ma in un modo o nell'altro questo regime vedrà la sua fine". Lo ha detto il segretario alla Difesa, Leon Panetta, davanti ad una commissione del Senato. Panetta ha spiegato che "gli Usa si stanno concentrando su un approccio diplomatico e politico, piuttosto che su un intervento militare e che la cosa migliore è isolare Assad politicamente".