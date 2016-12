foto Ap/Lapresse

01:03

- La Russia ha accusato la Libia di addestrare gli insorti che in Siria si battono contro le forze fedeli al regime di Bashar al-Assad. Il Cremlino, che insieme alla Cina ha finora opposto il veto a ogni ipotesi di risoluzione Onu di condanna contro Assad, non ha mai nascosto di temere un'evoluzione della crisi in atto da quasi un anno nel Paese mediorientale analoga a quella libica, che condusse alla caduta di Gheddafi.